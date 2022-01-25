Украина оказалась на третьем месте по числу жалоб в ЕСПЧ, поданных против нее

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Более 11 тыс. заявлений, содержащих обвинения против украинского государства, зарегистрированы и ожидают решения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщает во вторник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на ежегодный отчет ЕСПЧ, Украина занимает третье место по количеству поданных заявлений.

По данным на 31 декабря 2021 года, в реестре ЕСПЧ суммарно было зарегистрировано 70 150 заявлений, 75% из которых касаются пяти стран. Против Украины подано 11 372 жалобы.

Издание отмечает, что в прошлом году Украина тоже была на третьем месте по количеству жалоб, но их количество было меньше - 10 250. Поток заявлений существенно вырос с 2018 года - тогда было зарегистрировано 7 250 заявлений, или 12,9% от общего числа жалоб.