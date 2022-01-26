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В Петербурге откроется экспозиция, посвященная блокадной медицине

Она будет работать на территории Военно-медицинского музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная оказанию медицинской помощи во время блокады Ленинграда, откроется в среду на территории Военно-медицинского музея (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Накануне Дня Ленинградской Победы состоится открытие уникальной экспозиции, посвященной оказанию медицинской помощи во время блокады города на Неве", - сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что это первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941-1944 годах.

Военно-медицинский музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.

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