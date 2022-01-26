Эксперт: усыпление бездомных собак не сможет решить проблему их нападений на людей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возвращение практики усыпления бездомных собак в регионах России не поможет решить проблему с их нападениями на людей. За многие годы эта негуманная мера не продемонстрировала эффективности, необходимо развивать сеть приютов для животных, заявил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Этого не будет [усыпления бездомных собак] по нескольким причинам. Во-первых, это неэффективно. На протяжении нескольких десятилетий была эта мясорубка. Количество животных только увеличивалось. Это не из головы взятые домыслы, а цифры, которые регионы фиксировали по муниципальным контрактам. Каждый год они запрашивали все больше и больше денег на убийство животных. Популяция росла за счет того, что стерилизацией никто не занимался", - заявил он.

По словам Бурматова, данные Роспотребнадзора также показывают, что усыпление бродячих собак не помогает сокращать число нападений на людей, эффективной мерой является развитие сети приютов. "Роспотребнадзор считает индекс всех нападений собак на людей, он рос все это время. Он начал снижаться только в 2020 году, <...> он снизился на 12%", - отметил депутат.

Бурматов считает, что усыпление собак противоречит принципам гуманности и конституции, которая призывает бережно относиться к животным. "Это животные, которые не виноваты, что их выкинули на улицу. Надо с ними разбираться или людьми?" - задался вопросом Бурматов.

Попытки возродить бизнес

По мнению Бурматова, попытки вернуть практику усыпления животных связаны с тем, что на этом был построен "бизнес" в ряде регионов. "Это же был бизнес, "кормушка" была. 2 млрд выделялось на эти цели, которые рассовывали по карманам", - заявил он.

Депутат сообщил, что проверка различной документации и статистики подтверждает, что, в частности, в регионах Дальнего Востока проблема нападения бродячих собак на людей стояла остро в период действия разрешения на усыпление. "Эти поправки просто не имеют перспектив. Мы это уже все проходили. Те методы, которые предлагают субъекты, они себя дискредитировали", - отметил он.

Ситуация в Забайкальском крае

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов, власти региона намерены обратиться в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить законодательство.

Идею главы Забайкалья поддержали члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, представители власти разных регионов. Проблема бездомных собак остро стоит в Забайкалье, Якутии, Бурятии, в ряде других российских регионов. Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей в результате нападений собак в различных субъектах РФ и подготовит предложения по совершенствованию законодательства.