МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого в России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МВД России предложило на законодательном уровне закрепить четыре вида убежища, предоставляемого на территории России, а также подготовило критерии для предоставления каждого из них. Это следует из подготовленного МВД проекта закона, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет о статусе беженца, временном и политическом убежище, а также временной защите. "Статус беженца в РФ предоставляется находящимся на территории РФ иностранным гражданам, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений не могут пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного гражданства, не могут или не желают вернуться в страну своего прежнего обычного местожительства вследствие таких опасений", - сказано в законопроекте.

В документе отмечается, что статус беженца предоставляется на срок сохранения обстоятельств, которые стали основаниями для его предоставления. В то же время его можно продлить при прохождении переучета в установленном порядке. Временное убежище будет предоставляться иностранцам из гуманных соображений, а также если есть основания полагать, что при возвращении в государство гражданской принадлежности есть реальная угроза стать жертвами пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, в том числе лишения жизни. Временное убежище предоставляется на один год, продлевать его можно не более двух раз подряд. Также срок временного убежища может быть продлен, если иностранный гражданин получает российское гражданство в соответствующем законодательству порядке, но не более чем на пять лет со дня принятия решения о предоставлении временного убежища.

"Политическое убежище предоставляется иностранному гражданину, ищущему защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции РФ, нормам и принципам международного права", - говорится в законопроекте. Временная защита предоставляется иностранным гражданам, соответствующим критериям предоставления статуса беженца или временного убежища, в случае их экстренного массового прибытия в Россию.

Решения о предоставлении, утрате или лишении статуса беженца, временного убежища и временной защиты принимают территориальные органы МВД, порядок предоставления Россией политического убежища, в том числе его утраты или лишения, определяется президентом страны.

МВД России подготовлен законопроект, который направлен на совершенствование системы предоставления убежища в целях обеспечения выполнения РФ международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на ее территории.