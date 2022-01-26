Минпросвещения включило День памяти жертв холокоста в примерный план воспитательной работы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минпросвещения России скорректировало примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, включив в него День памяти жертв холокоста, следует из опубликованного на сайте министерства распоряжения.

"27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима), День памяти жертв холокоста", - говорится в документе. Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.

В декабре прошлого года член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил ТАСС, что тема исчезновения Международного дня памяти жертв холокоста из календаря образовательных событий поднималась на встрече членов СПЧ с главой государства Владимиром Путиным, он отреагировал на исчезновение этой даты с недоумением.

В календаре образовательных событий обозначены важные даты, приуроченные к государственным и национальным праздникам, а также к памятным дням и событиям в области истории, науки и культуры с целью приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности.

Календарный план воспитательной работы формируется учебным заведением с учетом примерного плана и включается в общеобразовательную программу учреждения. В календарном плане воспитательной работы организации должны указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году.