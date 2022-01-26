Иностранцев при запросе убежища в России могут обязать пройти медосвидетельствование

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МВД РФ предлагает обязать иностранных граждан, ходатайствующих о предоставлении убежища в России, проходить дактилоскопирование, фотографирование, а также обязательное медицинское освидетельствование. Это следует из подготовленного ведомством проекта закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом", - говорится в документе.

Кроме того, данные лица должны будут лично посещать территориальный орган МВД для подачи документов, удостоверяющих личность, а также материалов, имеющих значение для рассмотрения заявления. На время рассмотрения заявления о предоставлении убежища они должны будут находиться в пределах региона России, где оно было подано.

"Лица, получившие статус беженца или временное убежище, должны соблюдать условия в части ежегодного личного посещения территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту постановки на учет в качестве лица, получившего убежище, в целях установления наличия оснований для сохранения, продления, утраты либо лишения статуса беженца", - сказано в законопроекте. При наличии у лица уважительных причин пропуска срока обращения этот срок может быть продлен, но не более чем на месяц.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовлен законопроект о предоставлении убежища на территории страны. Он направлен на совершенствование системы предоставления убежища в целях обеспечения выполнения РФ международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на ее территории.