"Известия": большинство российских школьников недовольны качеством питания в столовых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 83% российских школьников недовольны питанием в школьных столовых, при этом 65% учащихся периодически вынуждены есть остывшую еду. Об этом "Известиям" сообщили в Общественной палате России (ОП РФ) по итогам тематического мониторинга.

Половина учеников российских школ (49%) жалуются на то, что еда в школьной столовой не всегда бывает горячей, еще у 16% блюда подают холодными практически постоянно, свидетельствуют данные всероссийского опроса детей и их родителей, который Общественная палата провела в сентябре-октябре 2021 года. В мониторинге приняли участие 10 тыс. человек.

Также по данным мониторинга ОП РФ, 83% детей в той или иной степени недовольны качеством еды: 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусной всю еду, которую им подают.

"Нам необходимы понятные алгоритмы общественного контроля. Сейчас родители могут приходить в школы, чтобы оценить, как питаются дети, но часто они просто не знают, на что смотреть. Далеко не каждый родитель ориентируется в организации питания, составе меню и так далее. Нужны чек-листы", - пояснила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.