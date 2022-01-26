"Известия": иностранным топ-менеджерам в России могут сократить количество медосмотров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ предложило сократить количество медосмотров для иностранных топ-менеджеров при въезде в Россию. Об этом в министерстве сообщили "Известиям" .

Экспатам могут разрешить проходить медицинское освидетельствование один раз за время срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные обследования - не ранее, чем через три года. Инициативу о сокращении медосмотров для топ-менеджеров заинтересованные ведомства обсуждает на площадке правительства.

"Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России, - сказал "Известиям" министр экономического развития Максим Решетников. - И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса".

С 2022 года иностранные граждане, в числе которых и топ-менеджеры с семьями, которые приезжают в Россию, должны сдавать анализы на наркотики, ВИЧ и другие инфекции, а затем проходить исследования раз в три месяца.

В Минэкономразвития также добавили, что подготовили и инициативу, которая предлагает увеличить срок до повторного медосвидетельствования для всех иностранных граждан, приезжающих в РФ, до одного года.