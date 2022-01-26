В Республике Алтай незначительно выросли цены на размещение туристов в 2021 году

ТАСС, 26 января. /ТАСС/. Средняя цена на размещение в отелях и на туристических базах Республики Алтай, пользующейся популярностью среди туристов, выросла на 8,3% в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и туризма региона.

"В сравнении с аналогичным периодом 2020 года изменение уровня цен на размещение в коллективных средствах размещения незначительно. Если в 2020 году средняя цена на размещение составляла более 859 рублей, то в 2021 году составила более 931 рубля", - сказали в министерстве.

Там отметили, что в 2022 году в регионе прогнозируется турпоток на уровне 2 млн 300 тыс. человек, и туробъекты региона справятся с такой нагрузкой. По данным властей, в текущем году в республике откроют туристско-информационные центры сразу в нескольких муниципалитетах. Также планируется открытие экологических троп на территории особо охраняемых природных территорий - природных парков "Ак Чолушпа", "Уч-Энмек", "Белуха" и "Зона покоя Укок".

"На тропах уже установлены информационные щиты, беседки, скамейки, туалеты, оборудованы костровища и места для складирования мусора", - подчеркнули в министерстве.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики. В 2020 году спрос на услуги туризма значительно превышал предложение - в туристических организациях не хватило средств размещения повышенной комфортности.

Республику Алтай ежегодно посещают более 2 млн туристов. С начала пандемии спрос на отдых в регионе значительно возрос. В прошлом году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокий уровень цен на туристические услуги в Республике Алтай в связи с увеличением турпотока из-за ограничения вылетов за границу.