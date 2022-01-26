В ЕАО введут выплату за сообщения о виновниках возникновения лесных пожаров

ТАСС, 26 января. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) для предупреждения возникновения природных пожаров введут систему вознаграждения за сообщения о поджигателях. Выплата составит от 2 до 10 тыс. рублей, сообщается в среду на сайте территориального управления МЧС.

"В Еврейской автономной области в текущем году для предупреждения возникновения природных пожаров приняты дополнительные меры. Правительство региона намерено выплачивать гражданам денежное вознаграждение. <…> Сумма выплаты будет разной, в зависимости от характера информации о ландшафтных (природных) пожарах: 2 тыс. рублей заплатят тем, кто сообщит в уполномоченные органы достоверную информацию о лицах, причастных к их возникновению, а 10 тыс. рублей выплатят тем, кто будет содействовать в задержании поджигателей", - говорится в сообщении.

Для получения вознаграждения необходимо зафиксировать факт поджога и передать информацию в правоохранительные органы, а затем обратиться в департамент управления лесами региона.

В прошлом году из-за большого количества крупных природных пожаров в шести муниципалитетах ЕАО действовал особый противопожарный режим. До 90% природных пожаров возникает по вине человека.