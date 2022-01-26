В Якутии пройдет климатическая экспедиция

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Климатическая экспедиция Российского экологического общества состоится летом 2022 года в Якутии, основное внимание будет обращено на состояние лесов после пожаров и многолетней мерзлоты. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель регионального отделения Российского экологического общества, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Михаил Черосов.

"В прошлом году климатическая экспедиция прошла в Архангельской области. В этом году она пройдет в Якутии. В 2021 году внимание к Якутии было повышенным [из-за лесных пожаров], и общество реагирует. Кроме этого, в республике есть большой научный потенциал, где будет обеспечено взаимодействие различных структур - научных институтов, Северо-Восточного федерального университета, органов власти, парламента, общественности", - сказал Черосов.

Экспедиция запланирована в июне. В ходе экспедиции исследования будут направлены, в частности, на изучение многолетней мерзлоты, на состояние и ход восстановления лесов после лесных пожаров 2021 года.

Кроме этого, запланированы дендрохронологические исследования, исследования качества воды, изучение эколого-туристических маршрутов, будут применены биологические, географические, геологические методы. "Мы ставим также вопрос о необходимости изучения таких аспектов, как проблема с твердыми коммунальными отходами и переработки мусора", - добавил собеседник агентства. К работе планируется привлечь ученых Российской академии наук, Северо-Восточного федерального университета и др.

В ходе экспедиции планируется посетить Горный район, где в прошлом пожароопасном сезоне были лесные пожары, окрестности Якутска, а также Чурапчинский и Хангаласский районы, на территории которых фиксируется деградация вечной мерзлоты, влияющая на жизнедеятельность населения.