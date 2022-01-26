Власти Кузбасса выделили более 650 млн руб. на выдачу льготной ипотеки в 2021 году

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области выделили в 2021 году более 650 млн рублей на выдачу льготных бюджетных займов или социальных выплат на приобретение жилья. Это позволило улучшить жилищные условия 358 семьям, сообщила в ответ на запрос ТАСС министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина.

"В соответствии с областными законами 25 категорий кузбассовцев имеют право на получение льготных бюджетных займов или социальных выплат. Ставка по льготным займам составляет 5%, 3% и 0% годовых с первоначальным взносом 10% или без него. Максимальный срок кредитования - до 20 лет. Займы оформили 247 семей, на эти цели из областного бюджета выделено 541,5 млн рублей. Безвозмездные социальные выплаты в размере 35% от расчетной стоимости жилья оформили 111 семей. Сумма региональной поддержки составила 111 млн рублей. Эти средства, как правило, направляются на первоначальный взнос по ипотеке", - написала Печеркина.

Жилье с региональной господдержкой смогли приобрести молодые и многодетные семьи, молодые специалисты и ученые, сотрудники общественного транспорта, работники бюджетной сферы, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие категории. Одним из ключевых условий участия в региональных программах является отсутствие в собственности другого жилья площадью более 14 кв. м в расчете на одного члена семьи.

Как сообщалось ранее, в минувшем году цены на жилье в Кузбассе выросли почти на 60%. Цена 1 кв. м жилья в регионе, по данным на третий квартал 2020 года, составляла порядка 37,8 тыс. рублей и к аналогичному периоду 2021 года выросла до 61,5 тыс. рублей.