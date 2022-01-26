Эксперт: госслужащие вернулись в офис с удаленки из-за требований безопасности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Работа госслужащих с засекреченными документами не предполагает перевода в электронных формат из-за требований безопасности, также очного присутствия сотрудников требуют устоявшиеся правила коммуникации, сообщила ТАСС руководитель отдела качественных методов исследования Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) и соавтор исследования "Госслужащие на удаленной работе" Дарья Шубина.

"Электронный документооборот внедрен в госслужбу достаточно давно, однако вплоть до пандемии госслужащие подходили к электронному документообороту как к чему-то необязательному и даже несколько навязанному. Было не понятно, зачем он нужен, потому что все равно самая существенная переписка осуществляется на бумаге, все действительно важные вопросы решаются между госслужащими на бумаге. Но, конечно, пандемия и перевод госслужащих в дистанционную работу сильно поменяли это отношение", - рассказала она.

При этом технически госслужба была готова к переводу в дистанционный формат еще до локдауна в 2020 году: решения по цифровизации документооборота были разработаны, а некоторые документы уже существовали в цифровом виде, но впервые электронный документооборот стал нужным именно на карантине, подчеркнула эксперт.

"Для того чтобы рабочие процессы продолжались бесперебойно, госслужащие стали активнее использовать внутренние цифровые системы и системы электронного документооборота с возможностью устанавливать сроки исполнения и отслеживать статус задачи. Коммуникация в значительной степени перешла в мессенджеры Telegram и WhatsApp, совещания - в Zoom. Устройство коммуникации стало больше зависеть от характеристик цифровых платформ, а не от обстановки в кабинете", - говорится в исследовании.

Вопросы безопасности и коммуникация на удаленке

Шубина отметила, что цифровизация госслужбы ограничена двумя факторами: устоявшимся порядком коммуникации с соблюдением должностной иерархии и требованиями безопасности, в том числе в работе с документами. "Эти две ценности и то, как они влияют на работу, сильно противоречит задачам, функциям и процессам цифровизации. Что это значит? Несмотря на то, что электронный документооборот вовсю использовался на карантине, действительно важные, самые важные документы подписывались у начальников лично", - рассказала Шубина.

Поэтому использование цифровых технологий в работе с документами на госслужбе ограничено. "Опрошенные нами госслужащие рассказывали, что на карантине, несмотря на угрозу собственному здоровью и даже жизни, они ездили в офис, чтобы работать с засекреченными документами", - отметила эксперт.

Необходимость очного присутствия госслужащих обусловлена не только необходимостью защиты информации. "Ключевым в вопросе цифровизации становится то, что на госслужбе дисциплина и контроль осуществляется только в очном формате. Поэтому как только после окончания первого локдауна появилась возможность вернуться в здания, госслужащие это сделали", - подчеркнула она.

Шубина добавила, что, согласно опросам, большинство перешедших на удаленную работу в пандемию граждан заявили о желании сохранить дистанционный режим работы в будущем. "Госслужащие - не исключение. В наших опросах они говорили, что не хотят возвращаться, что им удобно, но условия работы вынуждают их это сделать", - добавила Шубина.

Как отмечается в исследовании, работа в виртуальной среде способствовала появлению новых рабочих практик дисциплинарного контроля за сотрудниками - множеству звонков, сообщений и электронных писем, требовавших мгновенного реагирования. Кроме того, строго регламентированный график работы госслужащих с 09:00 до 18:00 размывался на удаленке. Работникам других сфер это дало больше автономии и более гибкий график, но усиление контроля на госслужбе во время удаленки лишило сотрудников этой возможности. "Когда у руководителей не получалось наладить рабочие практики дистанционно, они при первой возможности возвращались в офис и требовали очного присутствия и использования привычных практик от сотрудников", - подчеркивают авторы исследования.