В Москве на 18% увеличили сбор вторсырья в 2021 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 1 млн тонн вторсырья собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора, что на 18% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 млн тонн вторсырья, что на 18% больше аналогичного предыдущего показателя. Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная, она уже доказала свою эффективность, получила одобрение и поддержку горожан", - сказал он.

Бирюков отметил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. "Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это - один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", - сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня в столичных дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок и установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров для раздельного сбора мусора.