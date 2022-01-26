В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 26 января. Спасатели в среду объявили на 27 января экстренное предупреждение на территории трех городских округов Магаданской области в связи с прогнозируемыми метелью и штормовым ветром, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Днем 27 января на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, снег, метель", - рассказали спасатели.

Сейчас в перечисленных районах спокойная погода, осадков нет. Температура воздуха в Эвенске и Оле - минус 18 градусов, в Омсукчане - минус 39 градусов.