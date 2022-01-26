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Пандемия COVID-19

На Камчатке военврачи лечат пациентов с ковидом в водолазном барокомплексе

С помощью этого метода выздоровели более 200 человек

ТАСС, 26 января. Медики военного госпиталя на Камчатке лечат коронавирусных больных новым способом - с помощью водолазного барокомплекса "Спаситель". Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

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"В военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) в Петропавловске-Камчатском применяется уникальная методика лечения пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией, - с помощью новейшего водолазного барокомплекса "Спаситель". Полное выздоровление от COVID-19 получили уже более 200 пациентов, что говорит о состоятельности нового метода лечения", - говорится в релизе.

В барокомплексе задействованы две барокамеры, где одновременно лечение проходят четыре пациента. Для них проводится оксигенобаротерапия различными дыхательными смесями, в том числе применяется чистый кислород и кислородно-гелиевые смеси.

"Применение новейшего барокомплекса позволяет военным медиками достичь практически полного излечения больных от инфекционного заболевания. Методика лечения разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии им. Кирова и успешно применяется врачами многофункционального медицинского центра госпиталя ТОФ, которые прошли обучение на специальных курсах", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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