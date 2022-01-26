В США умер самый старый самец гориллы

"Семья зоопарка Атланты с прискорбием сообщает об уходе из жизни в возрасте 61 года Оззи , самого старого самца гориллы в мире", - говорится в сообщении.

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Самец гориллы по кличке Оззи, самый старый самец гориллы в мире, умер во вторник в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба зоопарка Атланты в штате Джорджия.

Отмечается, что Оззи был третьим в списке долгожителей этого рода приматов в мире и самой старой гориллой в зоопарке Атланты. Причины смерти животного, относившегося к виду западных равнинных горилл, пока не установлены, однако в последнее время у Оззи наблюдались потеря аппетита и слабость.

Самец Оззи был последним представителем первой популяции горилл, которые прибыли в зоопарк Атланты в 80-х годах XX века. В 2009 году он первым из особей своего рода обучился самостоятельной процедуре проверки кровяного давления. У Оззи осталось потомство в трех поколениях.

По данным Всемирного фонда дикой природы, численность популяции западных равнинных горилл из-за браконьерства и болезней сократилась на 60% за последние 25 лет. Они размножаются сравнительно медленно, самка рожает одного детеныша каждые пять лет.