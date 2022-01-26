В Москве карантин по ковиду для школьников и групп в детсадах сократили до семи дней

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Срок карантина по коронавирусу для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, сократили с 14 до семи дней в Москве. В частности, это касается классов в школах и групп в детских садах, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Срок карантина с 14 до семи дней сокращен для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении РПН, он истекает через семь дней с даты выдачи", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим ковидом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней.

Больничный в таком случае также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта.