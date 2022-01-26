В Москве семь пунктов экспресс-тестирования заработали по новым адресам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус будут работать по новым адресам в Москве. Такое решение было принято в связи с увеличением желающих пройти процедуру, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Число желающих сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в общественных местах увеличилось за неделю больше, чем в три раза. В связи с большим потоком людей в часы пик и невозможностью обеспечить комфортные условия сдачи экспресс-теста пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро ("Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская" "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская") и на территории двух транспортно-пересадочных узлов ("Нижегородская" и "Площадь Гагарина"), переезжают. Теперь пройти тестирование можно будет в офисах "Мои документы" и торговых центрах", - говорится в сообщении.

Для экономии времени рекомендуется заранее заполнять онлайн-заявку. Сделать это можно на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо". В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер полиса ОМС или СНИЛС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально две минуты. После ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи.