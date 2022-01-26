Минобрнауки: почти 90% вузов используют смешанный формат обучения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Порядка 10% вузов РФ используют сегодня исключительно дистанционный формат обучения, почти 90% - смешанный, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в среду.

"В настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов. Исключительно дистанционные образовательные технологии используют в 10,6% вузов", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на начало текущей недели вакцинацию от коронавируса прошли 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения.

Кроме того, согласно действующим нормам, подведомственные министерству вузы могут "самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий", отметили в Минобрнауки.