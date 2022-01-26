Минздрав опубликовал памятку о действиях при заражении коронавирусом и ОРВИ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав России во вторник выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции.

В частности, документ содержит три группы рекомендаций для разных групп граждан. К первой группе относятся вакцинированные или переболевшие ковидом без факторов риска, ко второй - с факторами риска, к третьей - не вакцинированные и не болевшие COVID-19. Также в памятке есть информация о действиях при заражении коронавирусом ребенка.

"Минздрав России призывает всех граждан: используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком, по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию полтора-два метра. Эти простые профилактические меры снизят риск заражения", - отмечается в документ.

Так, согласно документу, гражданам, привитым от ковида или переболевшим им ранее, при бессимптомном течении болезни лечение не требуется.

"Если вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее шести месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее шести месяцев назад, при этом у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 и при этом нет никаких симптомов заболевания, в данной ситуации не требуется лечение, может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки", - говорится в тексте.

При этом отмечается, что при появлении симптомов ОРВИ, таких как кашель, насморк, першение или боли в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градуса, но при отсутствии результатов ПЦР-теста лицам до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний и избыточного веса, необходимо измерять температуру не реже трех раз в день. Кроме того, по возможности нужно измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром два раза в день.

Гражданам без факторов риска, привитым против ковида или переболевшим им ранее, в случае наличия температуры выше 38 градусов, одышки и боли в грудной клетке необходимо вызвать скорую помощь.

"Если у вас повысилась температура выше 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, вам необходимо позвонить в кол-центр вашей поликлиники или в единую службу 122 для дистанционной консультации с медицинским работником. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации [насыщения крови кислородом] менее 94-95% и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи", - говорится в документе.

Граждане из групп риска по коронавирусу, но привитые от ковида или переболевшие ранее, в случае бессимптомного течения заболевания получают указания по лечению от медицинского работника.

"Если вы относитесь к группе риска: возраст 60 лет и старше; у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния); у вас есть избыточный вес - лечение вам назначит медицинский работник", - говорится в документе.

При этом отмечается, что препараты, которые были назначены ранее на регулярной основе, необходимо продолжить принимать в той же дозировке.

Ребенок в случае заражения коронавирусом или признаках ОРВИ должен оставаться дома, лечение ему назначает врач, возможно дистанционно.

"[Необходимо] оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу. Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Необходимо позвонить в единую службу 122 или в кол-центр вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру 103", - говорится в памятке.

Гражданам, не привитым от ковида и не болевшим им ранее, при симптомах заболевания или положительном тесте необходимо звонить в поликлинику или единую службу 122 для дистанционной консультации с медработником.

"Если вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики, если у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 вне зависимости от симптомов заболевания, необходимо позвонить в единую службу 122 или в кол-центр вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру 103", - говорится в документе.