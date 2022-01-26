Дополнительный рейс из Екатеринбурга в Нур-Султан запускается в феврале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Дополнительный рейс из Екатеринбурга в Нур-Султан открывают в феврале, рейс будет выполнять авиакомпания Qazaq Air, сообщили в пресс-службе аэропорта. В настоящее время в столицу Казахстана из аэропорта Кольцово можно улететь дважды в неделю.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") в феврале увеличивается количество рейсов в Нур-Султан. С 1 февраля дополнительный рейс в столицу Казахстана открывает авиакомпания Qazaq Air", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по вторникам на самолете De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров. Вылет из Кольцово - в 20:20 (18:20 мск), продолжительность полета составит два часа. В настоящее время улететь в Нур-Султан из Екатеринбурга можно дважды в неделю - по понедельникам и четвергам - рейсами авиакомпаний Qazaq Air и "Уральские авиалинии".

В пресс-службе напомнили, что с 17 января 2022 года все прибывающие авиарейсами в Казахстан, включая вакцинированных, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Результат теста может быть предоставлен на английском, русском или казахском языке. Не требуется предоставление результатов теста детям в возрасте до пяти лет при их наличии у сопровождающих их лиц.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).