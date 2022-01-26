Панорамы новых станций Большой кольцевой линии в Москве появились в "Яндекс.Картах"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Панорамы новых станций Большой кольцевой линии, открывшихся в Москве в декабре 2021 года, появились в "Яндекс.Картах". Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В "Яндекс.Картах" впервые появились панорамы метро - это фотографии десяти новых станций Большой кольцевой линии, открывшихся в декабре 2021 года. Виртуально прогуляться теперь можно по платформам станций "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в компании, панорамы позволят рассмотреть все детали интерьера на новом участке БКЛ, например: китайские иероглифы, украшающие станцию "Мичуринский проспект", параметрические структуры из алюминия на подвесном потолке станции "Воронцовская" или футуристичные ярко-оранжевые панели на "Новаторской". Также в "Яндекс.Картах" обновились панорамы улиц, где расположены вестибюли новых станций. Благодаря этому можно построить пешеходный маршрут в панорамах до нужного входа в метро и заранее сориентироваться в незнакомом районе.

В "Яндекс.Картах" пояснили, что для этого нужно построить пеший маршрут и нажать "Маршрут в панорамах". Это доступно в десктопной версии сервиса и при использовании карт в мобильных браузерах.

В декабре "Яндекс.Карты" обновили 95% панорам Москвы, добавив снимки новых достопримечательностей города, обновленных улиц и набережных, объектов транспортной инфраструктуры. Среди них - Дом культуры "ГЭС-2", скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4", площадь перед Павелецким вокзалом после реконструкции, участок Северо-Восточной хорды, улицы и парки Коммунарки.