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Кабмин утвердил выделение еще более 20 млрд рублей на лекарства от ковида

Большая часть средств пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства.

"Большая часть средств - свыше 15 млрд рублей - пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах", - уточняется в сообщении.

Речь идет о приобретении не менее 200 тыс. упаковок противовирусного лекарства молнупиравир и не менее 78 456 упаковок препарата - комбинации двух моноклональных антител (смесь тиксагевимаба и цилгавимаба). Также в списке закупок не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.

Централизованным приобретением этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем препараты поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

"Остальная часть средств - более 5 млрд рублей - будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей", - пояснили в кабмине.

Для профилактики неблагоприятного течения заболевания и развития осложнений таким больным назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить лекарствами еще более 830 тысяч человек.

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