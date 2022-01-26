Больницы Курганской области получат оборудование за 85 млн рублей в 2022 году

ТАСС, 26 января. Больницы Курганской области в этом году получат современные цифровые рентгены, позволяющие снизить лучевую нагрузку на пациента. На закупку нового оборудования выделено 85 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Четыре медучреждения Курганской области получат в этом году современные цифровые рентгеновские комплексы, которые позволят улучшить качество обследования и снизить лучевую нагрузку и на пациента, и на врача, а также передавать результат для анализа снимка в цифровом виде", - говорится в сообщении с уточнением, что на закупку высокотехнологичного оборудования выделено 85 млн рублей.

Новые рентгены планируют закупить для Половинской, Альменевской, Лебяжьевской центральных районных больниц и поликлиники № 1 города Кургана. Также для поликлиники № 1 приобретут цифровой маммографический комплекс.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году в рамках программы модернизации первичного звена и нацпроекта "Здравоохранение" для учреждений здравоохранения региона приобрели 156 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 581 млн руб.