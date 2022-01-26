В Хабаровске открыли первую в регионе гериатрическую школу

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае открыли первую в регионе гериатрическую школу. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Первая гериатрическая школа в Хабаровском крае открыла свои двери для жителей серебряного возраста. Инициатором выступила городская клиническая поликлиника №3 в Хабаровске и региональное отделение союзов пенсионеров России. Занятия будут проводить гериатры, эндокринологи, кардиологи, неврологи и другие узкие специалисты. Также в дни лекций будет функционировать мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции", - написал Никонов.

Школа для жителей старшего возраста будет работать в режиме живого общения с соблюдением противоэпидемических норм, занятия планируется проводить раз в месяц, уточнил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, пока в группе будут заниматься до 50 человек. Для участников будут проводить занятия по улучшению памяти, профилактике переломов, будет даваться информация о последствиях заболевания коронавирусной инфекцией у пожилых. Основная задача школы - обеспечить здоровое старение.

Ввиду возможного увеличения заболеваемости COVID-19 не исключен перевод лекций в режим онлайн.