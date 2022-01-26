Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Должностные лица, применяющие пытки к заключенным, должны нести самую строгую ответственность перед законом. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те, кто допускают бесчеловечное отношение к заключенным, кто потакает таким преступлениям, должны нести самую строгую ответственность перед законом. В цивилизованном обществе пытки - это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое", - сказала спикер Совфеда, открывая весеннюю сессию Совета Федерации.

Она добавила, что сенаторам вскоре предстоит рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки, направленный на искоренение этого явления в системе исполнения наказаний. Матвиенко подчеркнула, что документ имеет очень важное значение для гуманизации российской пенитенциарной системы.

Кроме того, она напомнила, что в среду будет рассмотрен "ожидаемый гражданами закон об ужесточении наказания для лиц, совершивших насильственные действия в отношении детей".

Авторами законопроекта об ужесточении наказания за пытки выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.