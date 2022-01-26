Депутаты Мосгордумы продолжат мониторинг мер поддержки граждан и бизнеса в пандемию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы продолжат мониторинг принимаемых мер поддержки граждан и бизнеса в период продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Планируется [в первом квартале] рассмотреть 30 законопроектов и постановлений, [также] продолжится работа над актуальными законодательными инициативами и законопроектами. На повестке - изменения в отдельные городские законы, в том числе об организации местного самоуправления, об уполномоченном по правам человека и другие. Конечно, не снимается задача по мониторингу принимаемых мер поддержки граждан и бизнеса в период продолжающейся пандемии. И основные усилия городских властей будут направлены на победу над ней", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что в столице уже началось формирование нового состава Общественной палаты четвертого созыва. Официальная информация об этом опубликована на сайте столичного парламента 24 января. "Московская городская дума принимает самое непосредственное участие в этой процедуре: мы утверждаем треть, 15 из 45, членов Общественной палаты", - отметил председатель столичного парламента.

План работы Мосгордумы на первый квартал был утвержден соответствующим постановлением столичного парламента на первом заседании весенней сессии 2022 года.