СФ может 11 февраля принять закон об индексации пенсий для военных пенсионеров

"Уже сегодня, на первом заседании сессии, нам предстоит рассмотреть важный, социально значимый закон об индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6%, который был разработан по поручению президента. А уже на следующем заседании, я надеюсь, мы примем аналогичный закон об индексации пенсий в таком же размере для военных пенсионеров", - сказала спикер Совфеда, открывая весеннюю сессию.

Следующее заседание СФ запланировано на 11 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек, эти выплаты надо пересчитать с 1 января 2022 года. Глава государства напомнил, что ранее было принято решение в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.