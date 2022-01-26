Нижегородская область приостановила диспансеризацию из-за роста числа заражений ковидом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Диспансеризацию и профосмотры приостановили в поликлиниках Нижегородской области на время роста заболеваемости коронавирусом, сообщил на своей странице в Instagram замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в области за последнюю неделю выросла на 70%, респираторными инфекциями - на 40%. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что жителям необходимо соблюдать меры профилактики, самая действенная из которых - вакцинация или ревакцинация от ковида.

"С сегодняшнего дня на время роста заболеваемости ковидом приостанавливаем проведение диспансеризации и профосмотров в поликлиниках Нижегородской области", - написал замгубернатора.

В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировано 244 тыс. заражений коронавирусом, 224,8 тыс. человек выздоровели, 10,4 тыс. - летальные случаи. Полную вакцинацию прошли почти 1,76 млн человек. Коллективный иммунитет находится на уровне 65,2%.