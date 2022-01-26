В станице на Кубани пресекли работу незаконной свалки отходов на площади 50 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края выявили в станице Старовеличковской Калининского района незаконно работающую свалку на площади 50 тыс. кв. м и через суд добились вынесения запрета на ее деятельность, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.

Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов, существует и проблема незаконных свалок. На Кубани работают 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки.

"При обследовании территории свалки в ст. Старовеличковской установлено наличие на ней отходов затвердевшего полиэтилена, макулатуры, мусора от бытовых помещений организаций, ветоши пищевых отходов на открытом грунте. Прокуратура района направила в суд исковое заявление о запрете деятельности по размещению, сбору и накоплению отходов на земельном участке площадью более 50 тыс. кв. м. Решением Калининского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что свалка функционировала незаконно, территория не была внесена в реестр объектов размещения отходов, разрешительная документация на размещение отходов отсутствовала, при этом она была действующей и отходы поступали сюда систематически.