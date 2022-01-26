Матвиенко предложила подумать о возможности химической кастрации педофилов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить опыт других государств по применению химической кастрации для педофилов.

"В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств", - сказала она в среду на заседании палаты при обсуждении дальнейших возможных изменений в законодательстве.

Матвиенко также заявила, что выступает против возвращения смертной казни для педофилов.

"Я против восстановления смертной казни. Поэтому здесь я вас не поддержу. Но ваше настроение мне понятно и близко", - сказала спикер Совфеда, реагируя на выступление сенатора Эдуарда Росселя, который предложил расстреливать педофилов.

"Я считаю, что мы непонятно почему, но очень лояльно к этому относимся. Ведь это поступок звериный. Это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять", - сказал парламентарий в ходе обсуждения законопроекта о пожизненном наказании для педофилов. Он подчеркнул, что пожизненное заключение под стражу, означает то, что эти люди будут содержаться за счет областных и федерального бюджетов. "Они не работают. По закону они будут сидеть, и мы их будем кормить", - добавил Россель.

Комментируя трагедию с убийством пятилетней девочки в Костроме, которое было совершено при участии педофила-рецидивиста, спикер Совфеда назвала недопустимой ситуацию, когда отсидевший четыре года педофил вышел на свободу и снова совершил преступление. "Это уже психически больные люди. И, как вы сказали, это звери, это нелюди. Конечно, их нужно изолировать от общества", - заключила Матвиенко.

Совет Федерации в среду одобрил закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей.