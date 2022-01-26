Совфед одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей.

Документ устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Законом увеличивается возраст потерпевших: пожизненное лишение свободы может быть назначено за указанные преступления как в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, как установлено законодательством в настоящее время, так и в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Один из авторов инициативы, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак охарактеризовал закон как один из наиболее ожидаемых обществом. "Статистика по этим делам ужасающая. В минувшем году число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в стране на 8%. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что сейчас для таких преступников предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на 20 лет. "Один из убийц пятилетней девочки в Костроме уже был осужден за изнасилование несовершеннолетнего. И отсидел всего около четырех лет. Выходя на свободу, эти моральные уроды возвращаются в свои города и поселки, где жители вынуждены пребывать в страхе", - сказал Турчак.

Он добавил, что цель законопроекта не только в том, "чтобы жестко наказать нелюдей, нападающих на детей", но и в том, чтобы "предотвращать такие преступления и трагедии в принципе". "Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток дней он проведет за решеткой", - сказал первый вице-спикер СФ.