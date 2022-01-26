Более 20 сельских школ благоустроят в Тюменской области к 2024 году

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Тюменской области определили точное число сельских зданий школ региона, подлежащих благоустройству. К 2024 году 24 сельские школы будут благоустроены, сообщил ТАСС заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

Ранее власти региона анонсировали планы о том, что все здания образовательных учреждений в селах Тюменской области полностью благоустроят к 2024 году.

"К 2024 году планируется завершение работ по благоустройству зданий сельских школ, что позволит создать современные условия для обучения более 870 учащихся. Так, в 2022 году будет благоустроено две школы (20 учащихся), в 2023 году - 10 (476 учащихся), в 2024 году - 12 (376 учащихся)", - сказал Райдер.

По его словам, замена деревянных зданий запланирована на территориях Абатского, Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского, Уватского, Упоровского и Ярковского муниципальных районов. "В рамках мероприятий планируется замена существующих деревянных школ на современные, в том числе быстровозводимые здания, с благоустройством территорий, включающие не только оборудование пришкольной территории необходимой спортивной инфраструктурой, но и обеспечение системами водоснабжения, отопления и водоотведения", - сказал Райдер.