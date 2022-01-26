В финале проекта "ТопБлог" победили 26 участников

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Финал проекта "ТопБлог" завершился, определены 26 победителей конкурса. Об этом в среду сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Поздравляю с финалом самого необычного конкурса платформы "Россия - страна возможностей" - "ТопБлог". <...> Формат финала в силу эпидемиологической обстановки изменился в последний момент, но настоящие блогеры быстро отреагировали на внешние изменения и прекрасно справились со всеми возложенными на них задачами. Поздравляю всех победителей с заслуженными наградами. А финалистов, кто сегодня не победил, я уверен, все победы ждут впереди, желаю успехов всем вам", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Финалисты проекта проходили испытания онлайн на специально созданной площадке в Minecraft, где конкурсанты работали над кейсами и встречались с наставниками и партнерами. Всего в финал проекта вышли 170 блогеров из 38 регионов страны.

На протяжении четырех дней участники работали со своими наставниками в проектных группах, разрабатывая рекламные прототипы для компаний-партнеров, среди которых Минпросвещения, Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, проектный офис "Молодежь Москвы", "Вконтакте", группа компаний "Просвещение", компания Zasport и "Слетать.ру".

Проект "ТопБлог" стартовал на платформе "Россия - страна возможностей" в 2020 году, его участниками уже стали почти 40 тысяч человек. Проект реализует образовательную программу, формирующую пул блогеров, создающих качественный социально значимый контент. В феврале 2022 года планируется запуск второго сезона конкурса "ТопБлог", в рамках которого увеличится перечень партнеров и блогеров-наставников.