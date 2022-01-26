Для учителей и школьников запустят конференции по использованию цифровых ресурсов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специальные ежемесячные онлайн-конференции "Другие уроки", на которых эксперты расскажут учителям, школьникам и родителям про цифровые профессии, навыки, а также цифровую грамотность, запустят с 29 января. Об этом в среду сообщила пресс-служба VK Образование.

"VK Образование, Учи.ру, Сферум и Департамент образования и науки города Москвы запускают серию профессиональных онлайн-встреч для учителей - "Другие уроки". На встречах эксперты обсудят самые актуальные цифровые профессии и навыки, которые нужны для их получения. Также среди тем - инструменты повышения квалификации, выстраивание отношений между педагогами и родителями и цифровая грамотность учителей", - говорится в сообщении.

Первая встреча пройдет 29 января. Ее темой станет роль школы, учителей и родителей в карьерном пути ученика. Эфир можно посмотреть на странице акции, а также в ВКонтакте и Одноклассниках. Темой февральской конференции станет повышение квалификации педагога с помощью современных инструментов и ресурсов, мартовская будет посвящена выстраиванию отношений между учителем и родителями учеников, апрельская - цифровой грамотности учителя.

Цель таких встреч - помочь школьникам увидеть свои таланты и понять, какая деятельность их привлекает, научить педагогов интересно и доступно рассказывать о современных профессиях, а также объяснить родителям, как помочь подросткам справиться со стрессом перед экзаменами и что делать, если ребенок не хочет учиться в вузе.