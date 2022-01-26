Турчак сообщил о подготовке поправок по усилению надзора за отбывшими наказание педофилами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил о подготовке поправок об усилении административного надзора за теми, кто отбыл наказание за педофилию. По его словам, государство должно следить за каждым их шагом.

Совет Федерации в среду одобрил закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей.

"Следующим решением должно стать изменение самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе, государство обязано контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены. Соответствующие поправки мы с коллегами уже готовим", - отметил Турчак, представляя данный закон.

По мнению сенатора, пожизненное наказание для педофилов должно быть введено после первого же насильственного преступления в отношении несовершеннолетних. "Я не могу, наверное, с этой трибуны об этом говорить, но я все равно скажу. Я бы вообще ввел пожизненное заключение по первому совершению этого преступления. Может, мы к этому придем", - добавил Турчак.

Говоря об ужесточении административного надзора за отбывшими наказание педофилами, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил ввести для них обязанность постоянно носить электронные браслеты.