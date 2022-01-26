Служба поиска медпомощи "Верное направление" появится во всех регионах России в 2022 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бесплатная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" в 2021 году начала работать в 35 российских регионах, а в текущем году расширит присутствие на все 85 субъектов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Проект является одним из финалистов форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и Фондом Росконгресс в 2020 году. Специалисты службы находят варианты лечения тяжелобольных детей за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи. За первый год работы в "Верном направлении" помогли 349 семьям.

"Сейчас служба работает с более чем 120 благотворительными фондами по всей России, а также заключила соглашения с 35 регионами: в этих субъектах наиболее плотно выстроено сотрудничество с министерствами здравоохранения, некоммерческими и медицинскими организациями, что позволяет быстрее находить необходимую помощь для детей. В 2022 году планируется заключить соглашения с остальными регионами", - рассказали в пресс-службе АСИ.

Гендиректор службы "Верное направление" Антон Яремчук отметил, что прохождение обследований и лечения, получение лекарств и технических средств реабилитации, помощь с проездом к месту лечения и проживанием - основные запросы, с которыми обращались родители. По его словам, бывает, что дорогостоящее лекарство не входит в список препаратов для льготной выдачи или есть перебои с поставкой препарата. Тогда специалисты службы ищут возможности обеспечить ребенка лекарством за счет благотворительных фондов или коммерческих компаний. Кроме того, сотрудники "Верного направления" помогают с получением необходимых обследований.

Яремчук добавил, что в целом за прошлый год более 130 запросов связаны с получением лекарств, более 90 случаев - с лечением, более 60 - с реабилитациями, порядка 40 - с получением технических средств реабилитации. Около 20 случаев было связано с оказанием помощи с проездом и проживанием ребенка с родителем в момент прохождения лечения.