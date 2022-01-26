Пашинян заразился коронавирусом

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал тест на наличие коронавируса, ответ оказался положительным. Об этом в среду сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно. Пашинян будет работать удаленно", - отмечается в сообщении.

В прошлый четверг Пашинян на заседании кабмина заявил, что получил третью, бустерную, дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

В Армении за последнюю неделю наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В среду в стране инфицировались более 1 900 человек. На прошлой неделе фиксировалось в среднем от 500 до 900 случаев заражения в сутки.