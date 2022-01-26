В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 226, что на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Количество госпитализаций снизилось в 49 регионах и выросло в 34, еще в двух ситуация не изменилась.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 74 692, до 11 315 801. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 657, до 328 105. Днем ранее был выявлен 681 летальный случай.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 28 197, до 10 099 937. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,3% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 887 759.