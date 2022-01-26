В Липецкой области выполнение плана по вакцинации от ковида превысило 96%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 703 тыс. жителей Липецкой области сделали две прививки от коронавируса, что составляет 96,3% от плана вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Привито однократно 723 822 человека, дважды - 703 077 человек", - сообщила она.

Всего в регионе планируется привить 80% жителей старше 18 лет, или 730 008 человек.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 3,5 раза - с 90 до 306. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 88,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.