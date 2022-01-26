В Иркутске появилась единая билетная система на базе транспортной карты "Тройка"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тестирование московской билетной системы на базе карты "Тройка" начали в городском общественном транспорте Иркутска. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" вместе с регионами мы работаем над развитием системы мультимодального билета в транспорте. Внедрение единой билетной системы на базе карты "Тройка" в Иркутске позволит контролировать оплату проезда и создать удобные тарифы. Это важный инструмент для города, он поможет определять загруженность транспорта и запускать новые удобные маршруты и пересадки. Наши прогрессивные коллеги заинтересованы в цифровизации городского транспорта и стремятся повысить качество поездок для пассажиров", - приводятся в публикации слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Единая билетная система на базе "Тройки" в тестовом режиме работает на 20 автобусах в Иркутске. На поручнях около входных дверей автобуса установили валидаторы, где пассажиры могут самостоятельно оплатить проезд. Кроме того, жителям региона планируется раздать бесплатно 3 тыс. карт "Тройка" в уникальном дизайне.

Билетная система на базе карты "Тройка" уже работает в транспорте Москвы и Московской области, Тулы и Тульской области, Нового Уренгоя, Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Пермского края, Ростовской области, республики Карелия и Ленинградской области, а также Кабардино-Балкарии и Новосибирска.