Леонида Куравлева перевели из больницы в Коммунарке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке в другое медицинское учреждение для дальнейшей реабилитации. Об этом ТАСС сообщил сын актера в среду.

"Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву", - сказал собеседник агентства.

С начала января 85-летний Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Его тесты на коронавирус были отрицательными.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ - шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964 г, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968 г, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).