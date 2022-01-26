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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Подмосковье за сутки заразились 6 709 человек

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 19 856 против 18 935 днем ранее, следует из данных, опубликованных в среду в телеграм-канале столичного оперативного штаба.

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В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 232 836 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 74 против 75 днем ранее, до 38 588 (1,73% всех заразившихся), следует из данных штаба.

По данным стопкоронавирус.рф, в Подмосковье выявили 6 709 случев заражения коронавирусом за сутки.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 10 581 случй заражения коронавирусом против 9 722 днем ранее.

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