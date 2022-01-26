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Пандемия COVID-19

В Японии обнаружили, что омикрон-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа

На пластиковой поверхности "омикрон" может существовать 193,5 часа

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии обнаружили, что омикрон-штамм нового коронавируса может на протяжении 21,1 часа сохраняться на коже человека. Об этом в среду сообщила сингапурская газета The Straits Times.

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При этом на пластиковой поверхности вариант "омикрон" может существовать 193,5 часа. В обоих случаях он продемонстрировал более длительный срок сохранения, чем другие штаммы инфекции. Между тем "омикрон" и прочие варианты гибнут в течение 15 секунд после контакта с санитайзером на спиртовой основе, подчеркивает газета.

Новый штамм коронавируса (В.1.1.529), получивший название "омикрон", начал распространяться по территории ЮАР и семи других стран Африки в конце осени 2021 года. К настоящему времени он выявлен в большинстве государств мира. По предположениям ученых, "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм, однако при этом биологи считают, что COVID-19 протекает у его носителей в более легкой форме.

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ЯпонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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