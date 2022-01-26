В Крыму проверяют информацию о школьнике, которого высадили из автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января /ТАСС/. Следователи ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю, а также прокуратура Крыма организовали проведение проверок после того, как в СМИ появилась информация о том, что из рейсового автобуса в Керчи якобы высадили школьника из-за непрошедшей через терминал оплаты за проезд. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств журналистам в среду.

"В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что в городе Керчи водитель автобуса в связи с тем, что не прошла оплата по валидатору, высадил ребенка на ближайшей остановке. Организована процессуальная проверка сведений из СМИ о высадке водителем автобуса ребенка на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

В прокуратуре Крыма также добавили, что организовали проведение проверки. По данным ведомства, инцидент произошел с участием автобуса №5, следовавшего по маршруту "поселок Аршинцево - Автовокзал". "В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе прокуратуры Крыма.