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Яровая предложила создать госпрограмму профилактики преступлений против несовершеннолетних

Вице-спикер Госдумы отметила, что комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних сейчас работают "по громоздкому устаревшему регламенту, который не актуализирует ответы на существующие вызовы и угрозы"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым создать государственную программу профилактики преступлений против несовершеннолетних.

"Сегодня необходимо разрабатывать государственную программу профилактики преступлений против несовершеннолетних <…> В системе МВД, на наш взгляд, должен быть сформирован отдел, который будет заниматься на постоянной основе вопросами именно профилактики преступлений против несовершеннолетних", - заявила Яровая в среду на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

По словам парламентария, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних сейчас работают "по громоздкому устаревшему регламенту, который не актуализирует ответы на существующие вызовы и угрозы". "Поэтому предлагаю просить парламент дать поручение профильным комитетам - комитету по безопасности, комитету по делам семьи и женщин - совместно с правительством разработать актуальное законодательство по деятельности комиссий до делам несовершеннолетних и всей системы профилактики (преступлений против несовершеннолетних - прим. ТАСС)", - отметила Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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