Матвиенко выступила за усиление ответственности чиновников за нападения бродячих собак

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно повышать ответственность местных чиновников за случаи нападения бродячих собак на людей. Об этом она сказала в среду на заседании палаты.

Тему нападения собак на людей в своем выступлении поднял представитель Забайкальского края Сергей Михайлов. По его мнению, принимаемых сегодня мер по чипированию и стерилизации бродячих собак недостаточно, органы местного самоуправления и региональные власти должны получить право не только отлавливать, но и усыплять особо агрессивных собак. Также, как полагает сенатор, необходимо усилить ответственность граждан, выбрасывающих своих питомцев на улицу.

"Я поддерживаю необходимость внимательного анализа действующего законодательства, если нужно, внесения в него изменений, в том числе в части повышения ответственности граждан. Безусловно, нужны уточнения для отдельных опасных пород собак, после чипирования размещение их в специальные приюты, все это нужно внимательно посмотреть", - пояснила Матвиенко.

При этом она обратила внимание на ответственность чиновников на местах. "Они не видели эти стаи собак, почему они не принимают меры по созданию приютов? Чтобы этих собак кормили, чтобы они были под присмотром. Да, надо, чтобы хозяева тоже несли ответственность, но, когда опасные породы собак бегают по улицам, что мешало их разместить в приюты, изъять их с улиц? Существующий закон не мешает этому", - отметила Матвиенко.

"Ответственность чиновников за исполнение своих обязанностей надо повышать, не допускать такого, чтобы стаи бродячих собак свободно гуляли по улицам, угрожали людям, угрожали детям. Надо с этим разобраться", - подчеркнула спикер Совфеда. Она призвала сенаторов подключиться к работе по уточнению соответствующего законодательства, а также по усилению ответственности для чиновников на местах.

Ситуация в Забайкальском крае

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов, власти региона намерены обратиться в Федеральное собрание и правительство России с просьбой изменить законодательство.

Идею главы Забайкалья поддержали члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, представители власти разных регионов. Проблема бездомных собак остро стоит в Забайкалье, Якутии, Бурятии, в ряде других российских регионов. Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей в результате нападений собак в различных субъектах РФ и подготовит предложения по совершенствованию законодательства.