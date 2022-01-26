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Пандемия COVID-19

Глава Чувашии поручил перевести школы в Чебоксарах на удаленку

На дистанционный формат обучения до 6 февраля также переводят учреждения дополнительного образования

ТАСС, 26 января. Власти Чувашии поручили министерству образования региона перевести школы и учреждения дополнительного образования в городе Чебоксары на дистанционный формат обучения до 6 февраля в связи с ростом числа случаев коронавируса в регионе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

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"На заседании кабинета министров дал поручение министерству образования проработать перевод школ и учреждений дополнительного образования города Чебоксары на дистанционный формат обучения до 6 февраля включительно ввиду высокого уровня заболеваемости среди детей", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Ранее по итогам заседания оперативного штаба работодателям Чувашии независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, было рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный формат работы до 6 февраля.

По данным администрации главы республики, за прошедшие выходные в Чувашии почти на 30% увеличилось количество госпитализированных пациентов, на 50% - амбулаторных. На стационарном лечении находятся 864 человека. На амбулаторном лечении - 2 784 пациента, из них 490 граждан старше 60 лет, что составляет 17,6% от общего числа.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияПандемия COVID-19
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