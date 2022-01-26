Московская компания поставила более 30 систем радиационного контроля в медучреждения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московская компания НПП "Доза" поставила свыше 30 автоматизированных систем радиационного контроля в медицинские учреждения по всей России в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"В 2021 году более 30 автоматизированных систем радиационного контроля, произведенных столичной компанией НПП "Доза", были поставлены в онкологические диспансеры и медицинские ядерные центры по всей России", - говорится в сообщении.

В рамках национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Министерства здравоохранения НПП "Доза" оснастила оборудованием контроля радиационной обстановки лечебные учреждения более чем в 15 регионах страны. Системы радиационного контроля "Фрегат" теперь работают в клиниках, госпиталях, онкодиспансерах, а также центрах ядерной и лучевой медицины Пятигорска, Липецка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и других городов.

"Оборудование радиационного контроля, которое производится в Москве, находит применение в самых разных областях - от атомной энергетики до медицины. Это высокотехнологичные решения для построения сравнительно недорогих и простых в эксплуатации систем для радиационно-опасных объектов: складов изотопов, клинических отделений радионуклидной диагностики и терапии, АЭС и других. Благодаря конкурентным преимуществам оборудование НПП "Доза" востребовано и за рубежом. Так, автоматизированные системы "Фрегат" были закуплены для клиник Индии, Катара, Кореи, Турции и ОАЭ", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Системы автоматически контролируют радиационный фон в помещениях и, в случае его повышения, с помощью световых и звуковых сигналов информируют об этом специалистов. Также системы управляют исполнительными механизмами - блокировками дверей, отсечением вентиляции, специализированными сигнальными устройствами, позволяющими установить физические барьеры на пути распространения ионизирующего излучения.